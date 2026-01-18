Polonia, via le parole “donna” e “uomo” nei certificati di matrimonio

In Polonia non ci saranno più le parole “donna” e “uomo” nei certificati di matrimonio

La Polonia sta modificando i modelli dei certificati di matrimonio, sostituendo i campi “donna” e “uomo” con i termini “primo coniuge” e “secondo coniuge”.
L’obiettivo è quello di consentire la trascrizione nei registri matrimoniali polacchi dei matrimoni tra persone dello stesso sesso legalmente contratti in altri stati dell’UE, operazione che oggi sarebbe bloccata dalla rigida distinzione tra “donna” e “uomo” nei moduli.

Si tratta dell’attuazione della sentenza della CGUE del 25 novembre 2025, che impone agli Stati dell’UE di riconoscere tali matrimoni ai fini del diritto dell’UE, senza tuttavia obbligare all’introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nel diritto nazionale.
