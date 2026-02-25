Gb, torna al lavoro l’infermiera sospesa per aver “sbagliato il genere” di un pedofilo transgender

L’infermiera cristiana Jennifer Melle torna al lavoro dopo più di 10 mesi di sospensione per aver indirettamente “sbagliato il genere” di un pedofilo transgender

Jennifer ha dichiarato: “Sono profondamente sollevata e grata che il Trust abbia finalmente confermato che non intraprenderà ulteriori azioni nei miei confronti. È stato un viaggio incredibilmente lungo e doloroso, e oggi voglio ringraziare, prima di tutto, il Signore Gesù, che mi ha sostenuto in ogni passo del cammino. Voglio anche esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che mi sono stati accanto, hanno pregato per me e mi hanno sostenuto nei momenti più bui: il vostro incoraggiamento ha significato più di quanto possa esprimere.”

Andrea Williams, amministratore delegato del Christian Legal Centre, che ha sostenuto Jennifer fin dall’inizio del suo calvario, ha dichiarato: “Siamo lieti che Jennifer possa tornare a fare il lavoro che ama. Ma la lotta non è finita. Due segnalazioni al NMC sono ancora attive e un tribunale per l’occupazione si terrà ad aprile a Croydon. Il caso di Jennifer sarà una prova fondamentale per stabilire se il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) può conciliare le sue politiche sull’identità di genere con la legge e se le infermiere cristiane hanno diritto alle stesse tutele di chiunque altro. Saremo al fianco di Jennifer in ogni fase del percorso”.

La notizia è riportata su X da Christian Concern.