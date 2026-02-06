Francia, rifiutÃ² di visitare paziente trans: ginecologo sospeso

Un ginecologo di Pau, nei Pirenei francesi, il dottor Victor Acharian, Ã¨ stato sospeso per un mese dall’esercizio della professione per aver rifiutato di visitare una paziente trans

Lo si Ã¨ appreso dall’Ordine dei medici, che ha confermato una notizia della testata locale La RÃ©publique des PyrÃ©nÃ©es. L’ambulatorio di Acharian, uno dei piÃ¹ noti ginecologi-ostetrici del capoluogo, rimarrÃ chiuso ai clienti per il mese di marzo, dopo la sospensione del titolare per 6 mesi, cinque dei quali con la condizionale. Il medico puÃ² ancora fare appello.

Nell’agosto del 2023, il ginecologo, che esercita anche nel locale policlinico, aveva rifiutato di visitare una giovane trans, spiegando che lui si occupa soltanto di Â«vere donneÂ».

La paziente, 26 anni al momento dei fatti, spiegÃ² ai giornali che l’avevano intervistata di aver preso appuntamento sulla piattaforma online della SanitÃ scegliendo “un po’ per caso” il dottor Acharian, per dolori al petto. Al suo arrivo nella struttura, accompagnata dal suo partner, la paziente era stata chiamata dalla segretaria del dottore: Â«Fu lei a dirmi che il medico non si occupa di questo e che non mi avrebbe ricevuto.

Ero sotto shock – ha continuato – Ã¨ stata la prima volta che ho subito un atto di transfobia, Ã¨ stato molto violentoÂ». Â«Era il primo appuntamento della mia compagna trans – aveva scritto sulla pagina Google del ginecologo il compagno della paziente qualche giorno dopo -. Lui si Ã¨ rifiutato di riceverla, la sua segretaria ci ha trattati con freddezza. Lo sconsiglio, a mai piÃ¹Â».

A questo commento, il dottor Acharian rispose spiegando che lui si occupa Â«di vere donneÂ» e di non avere Â«nessuna competenza per occuparsi di UOMINI, anche se si sono rasati la barba e vengono a dire alla mia segretaria che sono diventati donneÂ». Aggiungendo poi: Â«Anche se si considera una donna, io dico che Ã¨ un uomoÂ».

Intervistato a sua volta dai giornali, il dottor Acharian ammise di aver Â«agito sotto l’impeto della rabbiaÂ», assicurando di essere Â«profondamente dispiaciuto di aver feritoÂ» la paziente e il compagno. Negando poi di essere Â«omofobo o, meno che mai, transfobo. E’ semplicemente che sarei incapace di visitare una persona trans – disse -. Non ho questa competenza. Scientificamente, un uomo Ã¨ un uomo, una donna Ã¨ una donna. Anche se si considera come una donna, io dico che Ã¨ un uomoÂ».

Dopo che le associazioni SOS Homophobie e SOS Transphobie hanno presentato due denunce, l’Ordine dei medici ha aperto un’inchiesta e ha sospeso il ginecologo: Â«Siamo soddisfatti di avere la conferma che quello che successe quel giorno era del tutto anormaleÂ», ha commentato l’avvocato della coppia.

