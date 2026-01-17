Roma, rapina a vigile in borghese: arrestato senegalese

Per l’uomo, colpito da un ordine di allontanamento e con numerosi precedenti per rapina, spaccio e resistenza, sono scattate le manette

Ha rubato il cellulare a un vigile in borghese che si trovava all’Esquilino. Non contento, ha cercato anche di prendere il portafogli con l’agente che Ã¨ stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino. Da lÃ¬ Ã¨ partito un inseguimento tra le vie del quartiere. Il malvivente, che aveva inizialmente fatto perdere le sue tracce, Ã¨ stato rintracciato nella mattinata di venerdÃ¬ 16 gennaio. A darne notizia Ã¨ stato l’Ugl.

Vigile rapinato all’Esquilino

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 14 gennaio. All’altezza di via Principe Eugenio un 38enne del Senegal ha sottratto il cellulare dalla tasca dell’istruttore coordinatore della polizia locale, in servizio di prevenzione del degrado e dei reati nella zona rossa “Termini-Esquilino”. Peraltro il 38enne, presumibilmente in crisi di astinenza da crack, era giÃ stato identificato nei mesi scorsi dallo stesso agente. Quest’ultimo, quando il bandito ha provato a sfilargli pure il portafogli, ha fatto uso dello spray al peperoncino di ordinanza per difendersi dall’aggressore. Dopo quei momenti di caos, Ã¨ scattato l’inseguimento del 38enne durato per piÃ¹ di un quarto d’ora, che ha coinvolto gli equipaggi dei gruppi Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) e Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana). Ma il bandito, all’altezza di viale Manzoni, Ã¨ riuscito a lasciarsi tutti dietro alle spalle.

Arrestato 38enne

Il 38enne, cosÃ¬, Ã¨ stato capace di rimanere fuori dai radar fino a stamani quando gli uomini del gruppo Spe lo hanno notato aggirarsi, a caccia di nuove vittime, in via Principe Amedeo di fronte al mercato Esquilino. Per l’uomo, colpito da un ordine di allontanamento e con numerosi precedenti per rapina, spaccio e resistenza, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

Sull’episodio Ã¨ intervenuto il segretario romano dell’Ugl polizia locale, Paolo Emilio Nasponi, che ha detto: “Il vissuto criminale e le modalitÃ aggressive delle persone che si aggirano a Termini, ma piÃ¹ in generale negli snodi ferroviari delle maggiori cittÃ italiane, dimostra inequivocabilmente la criticitÃ del valore di sicurezza nella cui difesa le polizie locali si trovano quotidianamente impegnate. Governo e sindaci riconoscano questi corpi come forze di polizia a ordinamento locale, dotandone gli appartenenti di strumenti formazione e tutele, necessarie in primo luogo per rendere piÃ¹ efficiente la difesa dei cittadini”.

www.romatoday.it