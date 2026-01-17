Renzi: costruiamo Casa riformista che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no

“che nasca una Margherita 4.0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso Ã¨ fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede piÃ¹ nello stare in questo Pd”.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dal palco dell’assemblea nazionale del partito a Milano, ‘Verso una casa riformista’.

“Noi non vogliamo che questa casa riformista dia le chiavi di casa solo a qualcuno.

Ma c’Ã¨ un punto, chi entra non sta alla finestra, chi viene, viene a dare una mano, ha voglia di fare – ha aggiunto -. Questa Ã¨ casa riformista, che fa vincere o perdere le elezioni, che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no”. ANSA