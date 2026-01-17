Milano, ragazzo accerchiato e rapinato: arrestati tre marocchini

Lo hanno aggredito sul bus e gli hanno strappato lâ€™orologio che aveva al polso. Poi hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati

Tre ragazzi di 20, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia con lâ€™accusa aggravata in concorso in via Pellegrino Rossi a Milano nella notte tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ 16 gennaio.Â Tutto Ã¨ accaduto intorno alle 3 del mattino a bordo di un autobus sostitutivo della M3 che stava viaggiando in direzione Comasina.

La vittima, un ragazzo di 20 anni, Ã¨ stato accerchiato da quattro ragazzi che lo hanno minacciato e rubato lâ€™orologio, un Casio del valore di circa 90 euro. Successivamente sono scappati cercando di far perdere le loro tracce.

Lâ€™intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante Sempione bis che hanno rintracciato tre dei quattro rapinatori. Si tratta di tre ragazzi marocchini giÃ noti alle forze dellâ€™ordine. I maggiorenni sono stati accompagnati a San Vittore, mentre il minorenne nel carcere minorile Cesare Beccaria.

