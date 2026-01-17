Comandante ucraino ha tentato di vendere droni sul mercato nero

Un comandante ucraino ha tentato di vendere sul mercato nero piÃ¹ di 500 droni con esplosivi.

Aveva giÃ venduto un missile antiaereo portatile e a gennaio aveva tentato di vendere due mitragliatrici pesanti, ma era stato arrestato.

Nella sua abitazione sono stati trovati altri 549 droni, 277 batterie per essi, piÃ¹ di 80 kg di esplosivo, quasi 2.500 detonatori elettrici e 74.000 dollari.

Lo scrive su X Chay Bowes, giornalista.

https://x.com/BowesChay/status/2012148690207584340

Nel frattempo Zelensky continua a chiedere armi: “l’Ucraina deve essere rispettata. Esattamente. PerchÃ© dire semplicemente “il popolo ucraino Ã¨ forte” non basta. Le persone forti resistono, proprio come ogni combattente in prima linea. E queste persone forti devono essere supportate al massimo e protette. Ecco perchÃ©, da Energy Ramstein, ci aspettiamo consegne rapide di tutto ciÃ² che i nostri partner hanno a disposizione.

L’Ucraina ha ricevuto molti sistemi diversi nel corso della guerra, e questi richiedono un costante equipaggiamento con missili intercettori.

Stamattina abbiamo ricevuto una spedizione importante. Ora si trova in Ucraina e posso parlarne. Ma mettere in sicurezza questi pacchi richiede sforzi enormi, sangue e vite umane. Quando ci si rende conto di quanto Ã¨ immagazzinato, in quale Paese, della quantitÃ complessiva e che viene semplicemente immagazzinato lÃ¬. Certo, esiste una legislazione nazionale che limita il minimo che deve essere immagazzinato. Ma quali regole, onestamente? Quali leggi, onestamente? Se siamo in guerra, ne abbiamo davvero bisogno. E in alcuni Paesi, la guerra non c’Ã¨.

Ecco perchÃ© l’Energy Ramstein Ã¨ una piattaforma in cui devono essere raggiunti accordi per continuare le forniture. Il fatto che le spedizioni arrivino ora non significa che l’inverno finirÃ per noi domani. E non significa che domani il nemico smetterÃ di bombardarci.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2012195086612811849