Allarme caldo? Sottocorona sbotta: “procurato allarme”

“Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero: i 40 gradi in Italia non ci sono”

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha perso le staffe in diretta per alcuni titoli comparsi sulla stampa a proposito delle condizioni meteo nel nostro Paese. “Il grande caldo sull’Europa riguarda solo una parte, quella settentrionale ha delle massime fra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo – ha spiegato -. La temperatura percepita andrebbe perseguita per legge, perché non esiste, è un falso ed è procurato allarme”.

Passando alle previsioni del tempo, l’esperto ha fatto sapere che oggi, venerdì 4 luglio, ci saranno poche nuvole e qualche temporale. Da questo punto di vista, però, l’Italia risulta spaccata in due: “Al nord i fenomeni da instabilità” ci potranno essere “soprattutto nel pomeriggio. Questo non riguarda il centro e il sud, anche se sulle isole comincia a manifestarsi qualche fenomeno”, ha sottolineato Sottocorona.

Per quanto riguarda il weekend, invece, sabato 5 luglio ci sarà ancora “questa instabilità ridotta al nord”, con fenomeni deboli e “qualcosa di più consistente sull’Appennino centro settentrionale”. Domenica 6 luglio, invece, “cambia un po’ la situazione e questo porterà un abbassamento significativo delle temperature”, ha spiegato ancora il meteorologo, secondo cui avremo “piogge estese su tutto il nord, parte del centro in maniera molto marginale e poco o nulla al sud”. Per quanto riguarda le temperature la tendenza nelle prossime 24 ore è di “diminuzione marcata al nord e su parte del centro”. Quasi nessun cambiamento al sud.

