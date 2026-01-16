Ladro ucciso, 200 Rom assediano lâ€™ospedale

Varese Dormiva nella sua stanza al primo piano, aveva lavorato sino a tarda sera. Invece i genitori erano fuori casa da un poâ€™. Lâ€™auto si Ã¨ fermata davanti alla villetta, proveniente dal campo Sinti a 150 chilometri di distanza. Santâ€™Antonio Ticino, frazione di Lonate Pozzolo, provincia di Varese, un chilometro in linea dâ€™aria dalle piste di Malpensa. Dallâ€™auto sono scese due persone, una terza Ã¨ rimasta in auto. Hanno citofonato e nessuno ha risposto. Convinto che non ci fosse nessuno, sono entrati. Invece allâ€™interno câ€™era Jonathan Rivolta, 33enne dottorando allâ€™UniversitÃ di Castellanza.

I ladri hanno spaccato il vetro della porta-finestra della cucina e lo hanno svegliato. Eâ€™ finita con un ladro ucciso e 200 rom che hanno assediato lâ€™ospedale dopo poche ore.

Che cosa Ã¨ successo

Jonathan ha capito di essere in pericolo. Ha afferrato un coltello (utilizzato quando fa trekking) e ha affrontato gli intrusi. Ne Ã¨ nato un corpo a corpo tra Rivolta e Adamo Massa, 38enne con un lungo elenco di precedenti per truffe agli anziani: Rivolta viene colpito con un pugno al volto, preso per la testa e sbattuto contro lo stipite di una porta. La sua reazione Ã¨ un fendente che trapassa il torace di Massa.

La fuga

Adamo Massa viene trascinato sanguinante fino allâ€™auto che sgomma e corre per altri 25 chilometri e scaricato allâ€™ingresso ospedale Fornaroli di Magenta: qui il 38enne muore prima che i chirurghi possano tentare di salvarlo.

La notizia arriva al campo Rom

La notizia arriva fino al campo Tazzoni di corso Unione Sovietica. E da Torino i Rom si muovono in duecento: parenti e amici di Adamo Massa raggiungono il parcheggio del Fornaroli e pretendono di entrare per vedere il corpo del loro caro. Non sentono ragioni e sfondano la porta del Pronto soccorso. Arrivano rinforzi, carabinieri, polizie e agenti in assetto antisommossa per placare gli animi. Câ€™Ã¨ anche la madre di Adamo Massa, che grida disperata.

Le indagini

Jonathan Rivolta racconta la sua versione dei fatti ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese, che entrano nella villetta per i rilievi. RibadirÃ la sua versione anche al pm Nadia Calcaterra della Procura di Busto Arsizio. Che ha aperto un fascicolo solamente per tentata rapina aggravata in concorso â€” ci sono i due complici di Adamo Massa ancora da identificare â€” e non per omicidio, ritenendo la dinamica da caso scuola di legittima difesa. Ora si attende lâ€™esito dellâ€™autopsia per capire se la valutazione potrebbe cambiare.

www.lanuovasardegna.it