La Ue investe oltre 307 milioni di euro nell’IA

BRUXELLES, 15 GEN – La Commissione europea ha lanciato due nuovi bandi nell’ambito del cluster “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro Horizon Europe, stanziando 307,3 milioni di euro per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Europa. I bandi, che resteranno aperti fino al 15 aprile 2026, sono aperti a imprese, pubbliche amministrazioni, mondo accademico e altri enti degli Stati membri dell’Ue e dei paesi partner.

Un totale di 221,8 milioni di euro è destinato a un’iniziativa incentrata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, servizi dati innovativi e sulla garanzia dell’autonomia strategica dell’Ue. Il bando finanzierà progetti che contribuiscono allo sviluppo dell’IA, tra cui azioni a sostegno della strategia Apply AI, della robotica, delle tecnologie quantistiche, della fotonica e dei mondi virtuali.

Con oltre 40 milioni di euro dedicati all’iniziativa “Open Internet Stack”, saranno sviluppate sia applicazioni per l’utente finale che tecnologie interne allo stack per supportare i beni comuni digitali sovrani europei. Ulteriori 85,5 milioni di euro sono disponibili per il secondo bando, che sosterrà l’autonomia strategica nelle tecnologie digitali ed emergenti e nelle materie prime. Si concentrerà su temi come agenti di IA di nuova generazione, robotica per applicazioni industriali e di servizio e lo sviluppo di nuovi materiali con funzionalità di rilevamento avanzate. (ANSA)