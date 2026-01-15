Teheran: “ora c’è calma”. Trump: “verificheremo”

Le autorità iraniane hanno il “controllo totale” della situazione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista a Fox News, dopo oltre due settimane di proteste duramente represse.

“Dopo tre giorni di operazioni terroristiche, ora c’è calma. Abbiamo il controllo totale” della situazione, ha dichiarato alla rete americana, secondo estratti di un’intervista registrata ieri.ù

Trump: “verificheremo”

“Osserveremo la situazione e verificheremo”: cosi’ Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda fermare l’azione in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni degli arrestati. “Spero che sia vero”, ha aggiunto il presidente.

Donald Trump ha minacciato apertamente da giorni di intervenire, senza fornire dettagli, e in un’intervista a Cbs ha promesso “azioni molto forti” se Teheran eseguirà condanne a morte dei manifestanti. Salvo poi precisare in serata di essere stato informato che “le uccisioni in Iran si sono fermate e non c’è nessun piano di esecuzioni”. Parole difficili da interpretare ma che potrebbero lasciar spazio ad un rinvio della decisione di attaccare e ad un segnale da parte di Teheran.

“Sarei molto deluso se queste informazioni non si rivelassero vere, verificheremo”, ha aggiunto il tycoon lasciando sul tavolo la pistola fumante. ANSA