NYT: Teheran ha ancora 70% scorte missili balistici

Secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, l’Iran ha probabilmente ancora accesso a circa il 70% delle sue scorte di missili balistici prebelliche e a circa il 60% dei suoi lanciatori di missili. Lo riporta un rapporto del New York Times.
Secondo il Times, quando l’8 aprile Ã¨ entrato in vigore il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, Teheran aveva accesso a circa la metÃ dei suoi lanciatori di missili balistici. Da allora, il rapporto afferma che Ã¨ riuscita a dissotterrare altri 100 lanciatori, portando il totale dei lanciatori missilistici operativi a circa il 60% del totale prebellico.
Oltre ai lanciatori, il rapporto afferma che l’Iran sta anche lavorando per recuperare eventuali scorte di missili rimaste sepolte sotto le macerie degli attacchi statunitensi e israeliani. Una volta completata l’operazione, i funzionari dell’intelligence statunitense ritengono che Teheran disporrÃ di arsenali missilistici pari a circa il 70% di quelli prebellici.
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