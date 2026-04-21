Curriculum criminale impressionante: immigrato sempre libero

Il curriculum criminale di Babu Yallow, l’immigrato fuori controllo che da mesi terrorizza Pesaro e Cattolica, facendo la spola tra Marche ed Emilia Romagna, è impressionante: 11 denunce per resistenza, diverse denunce per lesioni e l’aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri.

L’inviato di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è riuscito ad avvicinarlo e il servizio è sconcertante: occhiali scuri sul volto, sorriso beffardo stampato in faccia, silenzi di sfida e risposte concise e sprezzanti, come quella “perché mi piace” alla domanda “perché ti vuoi armare”.

Sullo schermo scorrono le immagini delle sue sfuriate: sfonda una vetrina a calci, getta un bidone contro una parete, vandalizza una strada. E i volti delle sue vittime: negozianti e tabaccai presi di mira, minacciati, aggrediti.

Si parla di spinte, colluttazioni, addirittura morsi. E la promessa: “Torno qui con la pistola e mi prendo tutto”.

“Tu continui ad aggredire delle persone, non è vero? – gli domanda il giornalista – Non hai aggredito nessuno?”. Yallow tace e così parte la conta: “Una persona qua dentro? Un tabaccaio? Abbiamo un video di te che spacca una vetrina? Quello del video non sei tu, scusami? Hai aggredito una persona qua dentro? O sbaglio? Una ragazza qua dentro? L’hai spinta. Hai aggredito il tabaccaio, qua sempre a Cattolica. Hai morso un altro signore in un altro minimarket. Hai aggredito una persona, una turista su un treno per andare verso Pesaro. E a Pesaro hai aggredito le forze dell’ordine. Non sei tu queste persone?”.

Babu si degna di rispondere, ma è uno sfregio all’evidenza: “No”. “Tu e il tabaccaio? Avete fatto a botte?”. “Sì, sì”. “E ti sembra normale fare a botte per strada? Lui dice che tu l’hai addirittura morso. L’hai anche minacciato dicendo prendo la pistola e dammi tutto. Hai mai avuto una pistola?”. “No, non ancora”. “Non ancora? E tu vuoi armarti?”, “Eh, sì”, “Perché vuoi armarti?”, “Perché mi piace”, “Perché mi piace”, “Ti piace armarti?”, “Certo, sì”. Fine del servizio, resta lo sgomento.

Siamo riusciti ad incontrare Jallow, l’immigrato fuori controllo con 11 denunce per resistenza, diverse denunce per lesioni e l’aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri.

È ancora libero e gli abbiamo chiesto spiegazioni.

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Il servizio di Matteo Nalin a #Fuoridalcoro