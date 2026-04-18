Trump: ‘Iran accetta di rimuovere l’uranio arricchito’. Iran smentisce

L’Iran “ha accettato tutto. E’ un ottimo accordo, un accordo meraviglioso”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cbs, durante la quale ha spiegato che Teheran lavorerÃ con gli Stati Uniti per rimuovere l’uranio arricchito dal paese. “I nostri insieme agli iraniani lavoreranno fianco a fianco per recuperarlo. Poi lo porteremo negli Stati Uniti”, ha osservato spiegando che non saranno necessari “boots on the ground”.

L’Iran smentisce

Il ministero degli Esteri iraniano afferma che il suo uranio arricchito non verrÃ trasferito altrove: “L’opzione di trasferire all’estero l’uranio arricchito dell’Iran Ã¨ inaccettabile”, afferma ai media iraniani il portavoce del ministero. Il ministero ha dichiarato che le scorte di uranio arricchito del Paese non saranno trasferite “da nessuna parte”, smentendo una precedente affermazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui la Repubblica islamica avrebbe acconsentito alla loro cessione.

“L’uranio arricchito dell’Iran non sarÃ trasferito da nessuna parte”, ha dichiarato alla televisione di stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei. Trump aveva pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un messaggio per cui “gli Stati Uniti si prenderanno tutta la ‘polvere’ nucleare creata dai nostri grandi bombardieri B2”, riferendosi al materiale nucleare sepolto dagli attacchi statunitensi dello scorso anno. (ANSA)