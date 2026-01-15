Spese folli della regione Puglia a Miami, indaga la Corte dei Conti

“un bando-farsa con vincitori decisi prima della gara di appalto”

La Procura della Corte di Conti della Puglia ha notificato l’invito a dedurre a due funzionari e al direttore generale di PugliaPromozione Luca Scandale, nell’ambito dell’inchiesta sulle spese della Regione per la missione Design Week a Miami nel dicembre del 2024. I giudici contabili ipotizzano un danno erariale di circa 300mila euro.

I due funzionari e Scandale hanno ora 45 giorni per le loro controdeduzioni in riferimento alle accuse dopo gli accertamenti eseguiti.Le contestazioni riguardano in particolare i 170mila euro per l’evento ‘Puglia Lovers’ all’interno dello store Natuzzi di Miami; i 90mila euro pagati alla S-Editions di Cristiano Seganfreddo; e i 50mila euro all’artista Agostino Iacurci per un murale realizzato sul fronte dello store della stessa azienda.

Nell’invito a dedurre viene citato nove volte anche l’ex assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro, Luigi Caroli e Tonia Spina, in una nota diffusa in serata commentano: “C’era dunque del marcio, nella missione extra lusso della Regione Puglia a Miami del dicembre 2024 e oggi appare ancora piÃ¹ chiaro l’ostruzionismo che abbiamo riscontrato in Commissione Turismo e AttivitÃ produttive. Ci avevano voluto zittire perchÃ© fummo noi a scoperchiare questo vaso di Pandora chiedendo conto dei 500mila euro spesi in tre giorni per un’iniziativa di marketing internazionale a dir poco discutibile“.

“Ora i nostri sospetti e le nostre denunce – concludono – trovano conferma in un fascicolo aperto dalla Corte dei Conti, che rileva ‘modalitÃ di spesa certamente non trasparente’, un bando-farsa con vincitori decisi prima della gara di appalto“.

https://bari.repubblica.it