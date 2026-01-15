Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy

Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell’ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell’AutoritÃ , Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’autoritÃ .

Peculato e corruzione i reati ipotizzati.Â Il fascicolo Ã¨ coordinato dall’aggiunto Giuseppe De Falco.
Gli altri indagati, oltre Stanzione, ci sono Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Tutti componenti del collegio del Garante. Nel corso dell’attivitÃ  della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. L’indagine nasce dopo servizi di Report relativi alla spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache.ANSA

