Garante Privacy: sanzione di 17,6 milioni a Intesa Sanpaolo

ROMA, 12 MAR – “Una sanzione di 17.628.000 euro Ã¨ stata irrogata dal Garante Privacy a Intesa Sanpaolo Spa per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente alla controllata al 100% Isybank Spa, banca interamente digitale”.
Lo annuncia l’AutoritÃ in una nota. “Con il provvedimento odierno si chiude un’indagine complessa, avviata a seguito di numerose segnalazioni di correntisti”, spiega il Garante, parlando di “gravi violazioni emerse nel corso dell’istruttoria”. (ANSA)