Viktor Orban: alcune riflessioni sul piano presentato e adottato oggi dalla Commissione a Bruxelles
➡️ “Chiunque creda che i prestiti di Bruxelles concessi all’Ucraina possano essere in seguito rimborsati tramite le riparazioni russe o ignora la realtà o nasconde la testa sotto la sabbia per evitare di affrontare la realtà.
➡️ Chiunque affermi che il tempo non è dalla parte della Russia non osa o non vuole affrontare i fatti militari, economici, geografici e matematici fondamentali.
➡️ Chiunque affermi che l’Ucraina ha realizzato “riforme impressionanti” ignora gli scandali scioccanti e scandalosi di corruzione ucraina degli ultimi mesi (si veda, ad esempio, la storia del water d’oro a Kiev).
➡️ Chiunque pensi che i beni russi congelati possano essere utilizzati per rimborsare i prestiti di Bruxelles ignora il fatto che i leader dell’UE hanno bocciato questa proposta al vertice del Consiglio europeo di dicembre.
➡️ Chiunque affermi che l’Ucraina sta difendendo l’Unione Europea dovrebbe ricordare che l’Ucraina non è membro dell’Unione.
La realtà sta già bussando alle porte di Bruxelles. È ora di dare ascolto al buon senso.”
