Orban: “la realtà sta bussando alle porte di Bruxelles”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

von der Leyen e Orban

Viktor Orban: alcune riflessioni sul piano presentato e adottato oggi dalla Commissione a Bruxelles

➡️ “Chiunque creda che i prestiti di Bruxelles concessi all’Ucraina possano essere in seguito rimborsati tramite le riparazioni russe o ignora la realtà o nasconde la testa sotto la sabbia per evitare di affrontare la realtà.

➡️ Chiunque affermi che il tempo non è dalla parte della Russia non osa o non vuole affrontare i fatti militari, economici, geografici e matematici fondamentali.

➡️ Chiunque affermi che l’Ucraina ha realizzato “riforme impressionanti” ignora gli scandali scioccanti e scandalosi di corruzione ucraina degli ultimi mesi (si veda, ad esempio, la storia del water d’oro a Kiev).

➡️ Chiunque pensi che i beni russi congelati possano essere utilizzati per rimborsare i prestiti di Bruxelles ignora il fatto che i leader dell’UE hanno bocciato questa proposta al vertice del Consiglio europeo di dicembre.

➡️ Chiunque affermi che l’Ucraina sta difendendo l’Unione Europea dovrebbe ricordare che l’Ucraina non è membro dell’Unione.

La realtà sta già bussando alle porte di Bruxelles. È ora di dare ascolto al buon senso.”
https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2011442446987563399

Articoli correlati

Orban

Orbán: “Non lasceremo la UE, cadrà a pezzi da sola”

Viktor Orban

Orban: ‘se kiev non restituirà il prestito saranno i cittadini europei a pagare’

Viktor Orban

Orban: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *