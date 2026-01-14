Due donne rapinate a Milano, arrestata marocchina

Per le forze dell’ordine il suo non è un nome nuovo. È stata di nuovo arrestata nella notte tra lunedì e martedì per una rapina a due ragazze. A fermarla è stato un poliziotto del Commissariato Garibaldi Venezia, libero dal servizio.

Donna rapina due donne a Milano

La protagonista della storia è una donna marocchina di 38 anni, irregolare e con precedenti penali. È stata arrestata in via Lecco, uno dei fulcri della movida dell’area attorno a Porta Venezia, a Milano. Intorno alle 4 di martedì, la trentottenne si era avvicinata a due donne italiane di 31 e 32 anni. Le ha aggredite per una borsa.

Poliziotto libero dal servizio arresta donna

La scena si consuma davanti a un agente, in borghese e libero dal servizio. Il poliziotto si mette subito all’inseguimento della trentottenne. Si identifica come polizia di Stato, le intima l’alt, ma la donna non si ferma. Al contrario, prova a colpirlo con pugni e calci, per cercare di continuare la fuga. Una volta fermata, per la trentottenne scatta l’arresto per tentata rapina.

www.milanotoday.it