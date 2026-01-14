Chiuse scuole cristiane a Gerusalemme

CITTÃ€ DEL VATICANO, 14 GEN – “A Gerusalemme i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole cristiane non sono potuti tornare a scuola per iniziare il secondo semestre dell’anno scolastico in corso. Il motivo che ha causato la chiusura delle scuole Ã¨ un rinnovo limitato dei permessi agli insegnanti della Cisgiordania che lavorano nelle scuole di Gerusalemme”.

Lo denuncia il direttore delle Scuole di Terra Santa padre Ibrahim Faltas, spiegando che alcuni docenti non hanno il permesso, altri solo per alcuni giorni. “E’ la prima volta che accade e questa situazione limita il diritto all’istruzione per migliaia di studenti e la possibilitÃ  di lavorare a centinaia di insegnanti e di dipendenti scolastici”. L’ingresso a Gerusalemme e la possibilitÃ  di lavorare nelle scuole cristiane “Ã¨ praticamente vietato a chi ha titoli di studio palestinesi e a chi non ha documenti d’identitÃ  di Gerusalemme”, riferisce il direttore delle scuole di Terra Santa. (ANSA). .
