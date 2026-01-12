Trump: “Potrei dover scegliere tra Nato e Groenlandia’

Donald Trump potrebbe dover scegliere tra l’annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato. “Potrebbe essere una possibilitÃ ”, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista al New York Times.

“La Russia non Ã¨ affatto preoccupata dalla Nato se non per quanto riguarda noi. La Cina nemmeno”, ha aggiunto il tycoon. “L’Europa sta diventando un luogo molto diverso, e devono davvero darsi una regolata. Voglio che si diano una regolata”, ha detto ancora Trump.

Financial Times: alti diplomatici Nato negano che ci siano navi cinesi o russe attorno alla Groenlandia

Due alti diplomatici di paesi nordici membri Nato hanno negato al quotidiano britannico Financial Times che vi siano stati segni della presenza di navi o sottomarini russi o cinesi attorno alla Groenlandia, come sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a sostegno dell’intenzione di prendere il controllo della vasta isola artica.

“Non Ã¨ affatto vero che i cinesi e i russi siano lÃ¬. Ho visto le informazioni dei servizi segreti. Non ci sono navi, nÃ© sottomarini”, ha affermato una delle due fonti. “L’idea che le acque intorno alla Groenlandia siano piene di navi o sottomarini russi e cinesi non Ã¨ affatto vera. Sono nell’Artico, sÃ¬, ma sul lato russo”, ha confermato l’altra al Financial Times.

