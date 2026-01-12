Roma: senzatetto trovato morto, forse per il freddo

ROMA, 12 GEN – Un uomo, senza fissa dimora, Ã¨ stato trovato morto stamattina in un vecchio cassone metallico in via del Casaletto, all’incrocio con circonvallazione Gianicolense, a Roma. A dare l’allarme un un cittadino. Sul posto Ã¨ intervenuto il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo e i carabinieri. Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe sarebbe avvenuto per cause naturali giÃ da qualche giorno.

La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, Ã¨ stata traslata a disposizione dell’AutoritÃ Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo, che indagano. SarÃ l’autopsia a chiarire le cause della morte.

Non si esclude che l’uomo, non ancora identificato, probabilmente un cittadino italiano senza fissa dimora conosciuto nella zona poichÃ© era solito frequentare l’area dell’ospedale San Camillo, trovasse rifugio per la notte all’interno del contenitore metallico. Non si esclude una concausa legata a pregresse precarie condizioni di salute e al freddo della notte. Per l’Mcl si tratta delle ‘ennesima tragedia della solitudine e dell’emarginazione’. (ANSA)