Milano, clochard morto di freddo: il terzo in pochi giorni

Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. Ãˆ il terzo senzatetto trovato morto a Milano negli ultimi giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118.

L’emergenza freddo

Secondo i dati dell’Osservatorio sulle Persone Senza Dimora anno scorso sono morte 27 persone senzatetto. Si tratta di uno dei dati piÃ¹ alti del Paese. Secondo lo studio, la maggior parte delle morti avviene nei mesi invernali con il freddo che aggrava le giÃ precarie condizioni dei senzatetto. Non Ã¨ un caso che le morti si siano riscontrate adesso che la temperatura, nel capoluogo lombardo, arriva a temperature sotto zero. tgcom24.mediaset.it