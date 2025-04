Piacenza, pensionato rinuncia a casa popolare per tenere la sua cagnolina: vive in strada

Giancarlo Perazzi è un pensionato di Piacenza che, per non separarsi dalla sua cagnetta Bimba, ha rinunciato a un alloggio popolare ed è costretto a vivere in strada da una settimana

La sua storia ha commosso e coinvolto molte persone tra cui personaggi noti e dello spettacolo. La vicenda raccontata dal quotidiano Libertà ha scatenato un’ondata di solidarietà. Giancarlo, che si è trovato a dover dormire ad un angolo della galleria di via Martiri della Resistenza in provincia di Milano, è assistito e protetto da tutto il quartiere: la gente porta a lui e a Bimba tutti i generi di conforto che possono servire, in attesa di una sistemazione stabile.

Due giovani hanno dato la loro disponibilità a fornirgli una somma di denaro mensile fino al risolversi dell’emergenza, mentre un altro sarebbe pronto a mettergli a disposizione un alloggio in provincia. Questa storia ha avuto una forte risonanza anche oltre i confini regionali, come dimostrato dall’impegno del direttore del Tg5 Clemente Mimun che si sta adoperando in prima persona per trovargli una sistemazione.

