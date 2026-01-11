Padova, 22enne scomparsa dal 6 gennaio

A Teolo, in provincia di Padova, sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, 22enne padovana della quale non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio quando, intorno alle 20, è uscita dalla propria abitazione allontanandosi in bicicletta.

Le ricerche vengono svolte dai Vigili del fuoco e dalla squadra del Soccorso alpino di Padova. Dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, che non è più raggiungibile dal giorno seguente, risulta interessata la zona di Teolo, dove è concentrata adesso la ricerca.

Attivati venerdì sera dalla Prefettura di Padova, i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando tutti i sentieri e battendo l’area circostante. Sabato mattina è stata ritorvata la bici della ragazza nei pressi di Teolo. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni pista. tgcom24.mediaset.it