Donna scomparsa ad Anguillara, marito in caserma dei Cc

ROMA, 18 GEN – Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono all’interno della sede operativa della ditta. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere.

Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Agostino Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo Ã¨ attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell’azienda di famiglia di cui Ã¨ titolare Ã¨ stato trovato un corpo.

I carabinieri stamattina sono tornati nell’azienda dell’uomo ad Anguillara e si Ã¨ iniziato a scavare in un determinato punto. Quando Ã¨ affiorata una mano sono state interrotte le operazioni in attesta dell’arrivo degli esperti del Ris per i rilievi tecnico-scientifici. (ANSA)