Crosetto: “Onore al coraggio dei cittadini iraniani”

“Onore al coraggio ed alla determinazione dei cittadini iraniani”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto

(ANSA) – L’Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa nella capitale a causa delle difficoltà economiche e da allora alimentate in tutto il paese con richieste di estromissione delle autorità religiose. I gruppi per i diritti umani hanno segnalato decine di morti e, sabato, hanno espresso preoccupazione per l’intensificazione della repressione da parte delle autorità.

Poche informazioni filtrano dopo il blocco di Internet, con i monitor NetBlocks che mostrano una connettività praticamente nulla da giovedì. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo Paese era “pronto ad aiutare” il movimento, dopo aver avvertito che l’Iran era in “grossi guai” per i suoi sforzi nel reprimere le proteste. (ANSA-AFP)

► Sanzioni UE, ex colonnello Jacques Baud: “Non posso comprare cibo”

Baud è stato sanzionato da Bruxelles con la scusa della “propaganda russa”

► CEO di Cloudflare: ‘multati dall’Italia (da Agcom) per non aver aderito al loro piano di censura