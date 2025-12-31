Mossad israeliano agli iraniani: ‘scendete in piazza, siamo con voi’

ImolaOggiESTERI, News 2025

proteste in Iran

GERUSALEMME, 31 DIC – Il Mossad israeliano ha invitato i manifestanti iraniani a intensificare le proteste, affermando di essere presente con loro “sul campo”, dove le manifestazioni hanno interessato ieri almeno dieci universitÃ . “Scendete insieme nelle strade.Â Ãˆ giunto il momento. Siamo con voi”, ha dichiarato il servizio di intelligence israeliano sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi.

“Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo”, ha aggiunto il messaggio, trasmesso in ebraico dalla radio militare. Il movimento di protesta contro il carovita e il deterioramento della situazione economica si Ã¨ diffuso in Iran ieri, con il presidente Massoud Pezeshkian che ha dichiarato di ascoltare le “richieste legittime” dei manifestanti. (ANSA).

Articoli correlati

Khamenei

Teheran: ‘Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei’

Khamenei

Iran, Khamenei agli Usa: ‘chi siete voi per stabilire cosa possiamo o non possiamo fare?’

Von der Leyen:

UE: ripristinate sanzioni contro l’Iran, congelati beni della Banca centrale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *