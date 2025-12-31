Mossad israeliano agli iraniani: ‘scendete in piazza, siamo con voi’

GERUSALEMME, 31 DIC – Il Mossad israeliano ha invitato i manifestanti iraniani a intensificare le proteste, affermando di essere presente con loro “sul campo”, dove le manifestazioni hanno interessato ieri almeno dieci universitÃ . “Scendete insieme nelle strade.Â Ãˆ giunto il momento. Siamo con voi”, ha dichiarato il servizio di intelligence israeliano sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi.

“Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo”, ha aggiunto il messaggio, trasmesso in ebraico dalla radio militare. Il movimento di protesta contro il carovita e il deterioramento della situazione economica si Ã¨ diffuso in Iran ieri, con il presidente Massoud Pezeshkian che ha dichiarato di ascoltare le “richieste legittime” dei manifestanti. (ANSA).