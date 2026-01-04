Se non obbedisci ai burocrati di Bruxelles ci saranno delle conseguenze.

di The Islander – Le sanzioni dell’UE schiacciano l’ex colonnello Jacques Baud. “Non posso comprare cibo… la consegna a domicilio è vietata… la gente deve portarmi il cibo di nascosto”

L’ex colonnello svizzero Jacques Baud denuncia la brutale e disumanizzante realtà delle sanzioni dell’UE, non come uno strumento politico astratto, ma come un’arma che distrugge la dignità umana fondamentale e aggira lo stato di diritto. Baud racconta di essere stato deliberatamente tagliato fuori dalle cose essenziali della vita.

“Non posso comprare cibo”, dice.

“Nessuno è autorizzato a fornirmi alcuna forma di risorsa”

Non si tratta di un’esagerazione retorica. Un amico ha provato a ordinargli del cibo dalla Svizzera, ma la richiesta è stata bloccata, a dimostrazione del fatto che persino la consegna di cibo a domicilio è vietata.

Per sopravvivere, ora dipende dalle persone che gli portano fisicamente il cibo a mano, come un civile assediato.

Le sanzioni sono concepite come una trappola chiusa.

Baud spiega che gli è vietato viaggiare all’interno dell’UE, il che significa che non può nemmeno tornare nel suo paese.

Tuttavia, se si trovasse nel suo Paese d’origine, gli sarebbe impedito di tornare dove vive.

Si tratta di un limbo amministrativo trasformato in un’arma, in cui la circolazione è limitata non da un tribunale, ma da un decreto dell’UE.

Condanna le autorità per aver operato completamente al di fuori delle normali garanzie legali.

La Svizzera, osserva, “non ha compreso le conseguenze”, mentre la macchina burocratica dell’UE lo rende totalmente impotente.

Per ottenere una cosiddetta esenzione “umanitaria”, che gli permetta semplicemente di acquistare cibo, deve rivolgersi a un ente attualmente “inattivo”.

Il risultato: una privazione totale, imposta dalla burocrazia e dall’indifferenza.

La dura prova di Baud mette a nudo un fallimento sistemico al centro dell’UE: la normalizzazione delle punizioni collettive contro gli individui all’interno della propria giurisdizione.

Le tutele legali vengono cancellate, il giusto processo viene abbandonato e viene imposta una forma di arresti domiciliari extragiudiziali, senza processo, senza accuse e senza alcuna responsabilità democratica.

Questa non è giustizia.

Si tratta di coercizione amministrativa mascherata da politica.

