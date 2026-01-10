CEO di Cloudflare: ‘multati dall’Italia per non aver aderito al loro piano di censura’

“Ieri Agcom in Italia ha multato Cloudflare: 17 milioni di dollari per non aver aderito al loro piano di censura di Internet”

di Matthew Prince (fondatore e CEO di Cloudflare) – Il piano, che persino l’UE ha definito preoccupante, ci ha imposto, entro soli 30 minuti dalla notifica, di censurare completamente da Internet qualsiasi sito che un’oscura cabala di Ã©lite mediatiche europee ritenesse contrario ai loro interessi. Nessuna supervisione giudiziaria. Nessun giusto processo. Nessun appello. Nessuna trasparenza.

Ci ha imposto non solo di rimuovere i clienti, ma anche di censurare il nostro resolver DNS 1.1.1.1, il che ha rischiato di oscurare qualsiasi sito su Internet. E ci ha imposto non solo di censurare i contenuti in Italia, ma a livello globale. In altre parole, l’Italia insiste sul fatto che un’oscura cabala mediatica europea dovrebbe essere in grado di dettare cosa Ã¨ consentito e cosa non lo Ã¨ online.

Questo, ovviamente, Ã¨ DISGUSTOSO e anche prima della multa di ieri avevamo diverse cause legali pendenti contro il sistema sottostante. Ora, ovviamente, combatteremo contro la multa ingiusta. Non solo perchÃ© Ã¨ sbagliata per noi, ma perchÃ© Ã¨ sbagliata per i valori democratici.

Stiamo inoltre valutando le seguenti azioni

1) interrompere i milioni di dollari in servizi di sicurezza informatica pro bono che stiamo fornendo in occasione delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina;

2) interrompere i servizi di sicurezza informatica gratuiti di Cloudflare per tutti gli utenti residenti in Italia;

3) rimuovere tutti i server dalle cittÃ italiane;

4) interrompere tutti i piani per costruire una sede Cloudflare in Italia o effettuare investimenti nel Paese.

Gioca a giochi stupidi, vinci premi stupidi. Sebbene ci siano cose che gestirei in modo diverso rispetto all’attuale amministrazione statunitense, apprezzo il ruolo di leadership di @JDVance

nel riconoscere che questo tipo di regolamentazione Ã¨ una questione fondamentale di commercio sleale che minaccia anche i valori democratici. E in questo caso @ElonMusk ha ragione: #FreeSpeech Ã¨ critica e sotto attacco da parte di una cricca di politici europei fuori dal mondo, molto turbati.

La prossima settimana sarÃ² a Washington per discutere di questo con i funzionari dell’amministrazione statunitense e poco dopo incontrerÃ² il CIO a Losanna per illustrare il rischio per i Giochi Olimpici se Cloudflare ritirasse la nostra protezione per la sicurezza informatica.

Nel frattempo, restiamo lieti di discutere di questo con i funzionari del governo italiano che, finora, non si sono mostrati disposti a impegnarsi oltre l’emissione di sanzioni. Crediamo che l’Italia, come tutti i Paesi, abbia il diritto di regolamentare i contenuti sulle reti all’interno dei suoi confini. Ma deve farlo nel rispetto dello Stato di Diritto e dei principi del giusto processo. E l’Italia non ha certamente il diritto di regolamentare ciÃ² che Ã¨ consentito e ciÃ² che non Ã¨ consentito su Internet negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Cina, in Brasile, in India o in qualsiasi altro luogo al di fuori dei suoi confini.

QUESTA Ãˆ UNA LOTTA IMPORTANTE E VINCEREMO!!!