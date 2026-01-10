Von der Leyen in Siria, 620 milioni di euro al regime jihadista

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio dell’UE Antonio Costa sono stati ricevuti dal presidente siriano Ahmed al-Sharaa a Damasco, mentre violenti scontri tra le forze governative e i combattenti curdi hanno scosso la cittÃ  di Aleppo, nel nord della Siria.

“Sappiamo che il cammino verso la riconciliazione e la ripresa resta difficile e lungo, perchÃ© guarire, ricostruire vite e creare fiducia nelle istituzioni richiede tempo. Siamo qui oggi per lavorare con voi, per la Siria e per tutti i siriani”, ha detto Von der Leyen.

“Vogliamo rafforzare il nostro impegno con un sostegno finanziario di circa 620 milioni di euro per quest’anno e per il prossimo”, ha annnunciato la presidente della Commissione Ue. “Siamo venuti qui per inviare un chiaro segnale del nostro sostegno alla transizione democratica e inclusiva e del nostro chiaro sostegno al popolo siriano”, ha aggiunto Costa.
