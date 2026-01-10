Kaja Kallas: “un miliardo di euro all’Egitto”

“Lieta di incontrare di nuovo @AlsisiOfficial al Cairo, dopo il successo del primo vertice UE-Egitto di ottobre. L’Egitto è e rimarrà un partner strategico per l’UE, con un ruolo di primo piano nella sicurezza e nella stabilità regionale.

La nostra partnership sta dando i suoi frutti: è in arrivo il prossimo € miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria dell’UE per rafforzare l’economia egiziana e il suo programma di riforme. Insieme stiamo portando la nostra cooperazione a un livello superiore.”

Lo scrive Kaja Kallas su X.

https://x.com/kajakallas/status/2009930479277875599