Firenze, tentato omicidio con sassi e machete: arrestati 4 marocchini

FIRENZE – Quattro giovani del Marocco arrestati dalla squadra mobile di Firenze per il tentato omicidio di un loro connazionale, 26enne, accoltellato il 3 settembre 2025 vicino al cinema multisala Uci di via del Cavallaccio, nella periferia dell’Oltrarno. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ‘tentato omicidio aggravato’ in concorso e ‘porto di armi od oggetti atti ad offendere’.

Fu un’aggressione efferata, in quattro contro uno colpirono con coltelli di grandi dimensioni, tipo machete, piÃ¹ usando sassi e altri oggetti, fra cui un tombino e un casco da moto, il 26enne, causandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Movente, una precedente lite dai contenuti non ben chiariti.

Gli investigatori della squadra mobile, attraverso una capillare visualizzazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ricostruito la vicenda nella sua dinamica e cosÃ¬ identificato i responsabili. I quattro marocchini destinatari del provvedimento cautelare sono stati rintracciati e portati nel carcere di Sollicciano dove sono a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia. (ANSA)