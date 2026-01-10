Draghi inviato speciale UE in Ucraina? Fazzolari al Foglio: “per noi sì”

Mario Draghi può essere l’inviato speciale Ue in Ucraina? “Si, se fosse per noi, sì”

Lo dice al Foglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari (FdI).

L’idea di un inviato Ue è stata lanciata ieri da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno: “Penso che Macron abbia ragione, credo che sia il momento in cui anche l’Ue parli con la Russia”.

Per la premier l’importante però è che l’Unione riesca a parlare con una voce unica e non in ordine sparso. Anche per questo motivo vede con “favore” l’indicazione di un inviato speciale della Ue. ANSA