Meloni: “Putin al G20? Non e’ il momento”

L’invito di Vladimir Putin al G20? “Io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti. Credo sia il momento di pretenderli dalla Russia “.

Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti a margine del vertice di Cipro. “Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell’Alleanza, colonna europea che deve essere complementare”, ha aggiunto la premier, che ha parlato anche dei rapporti con gli Stati Uniti, definiti “sempre solidi”. ANSA