Malore improvviso, morta mamma di 25 anni

TARANTO, 09 GEN – Ãˆ morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La tragedia si Ã¨ consumata in pochi minuti, dopo un improvviso malore. A lanciare l’allarme Ã¨ stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si Ã¨ rivelato inutile.

La giovane Ã¨ deceduta prima del trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto. La vicenda Ã¨ ora all’attenzione della Procura. Il pm di turno, Remo Epifani, sta valutando se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento non Ã¨ stata ancora presa una decisione in merito.

Dall’Asl si apprende che la 25enne aveva partorito il 24 dicembre all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza le era stata effettuata una trasfusione di sangue, ma non erano state riscontrate criticitÃ . La donna era stata dimessa il 28 dicembre. (ANSA)