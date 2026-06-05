Scopre i ladri in casa e li affronta, 62enne ferito

Violenta rapina in un’abitazione di Cassola. Il proprietario affronta i ladri, ma viene ferito alla testa

Video di Antenna TRE – E’ ancora tanto il senso di paura e angoscia che attanaglia Claudio Vettorazzo, l’imprenditore 62enne, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di via Papa Giovani 23°, a due passi dal centro di Cassola (Vicenza). Vettorazzo era rientrato dal suo capannone di carpenteria metallica, accanto alla casa dove vive, quando, dopo avere aperto le finestre delle camere, scendendo nell’interrato per gettare le immondizie, si è trovato davanti un individuo, con il volto coperto da un passamontagna, armato di cacciavite, che l’ha minacciato.

Il 62enne non ci ha pensato due volte e gli si è avventato contro per difendersi, proprio quando è apparso il secondo soggetto. E nella collutazione ha rimediato due tagli profondi alla testa.Vettorazzo é riuscito a scappare in strada. Sanguinante, si vedono ancora le macchie, ha gridato, chiedendo aiuto. Ha provato a fermare una volvo grigia che stava passando, senza rendersi contro che era proprio l’auto della banda, guidata da un terzo complice.

I rapinatori sono saliti e si sono diretti verso est. E’ emerso che nella stessa sera i malviventi avevano preso di mira altre abitazioni della zona.Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini, hanno già appurato che la targa della volvo appartiene a un altro veicolo rubato in precedenza. E se si chiede a Claudio Vettorazzo se lo rifarebbe, lui risponde: “Penso di sì, anche se mi sono reso conto che ho rischiato la vita”.. –

Intervistati CLAUDIO VETTORAZZO (Servizio di Vanessa Banzato) – Antenna Tre