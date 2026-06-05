Ragazza pakistana picchiata, costretta ad abortire e al matrimonio forzato: genitori condannati

Reggio Emilia (www.ilrestodelcarlino.it) – Una vicenda, quella verificatasi sempre nella bassa reggiana, che riporta alla memoria i fantasmi di Novellara e la tragica sorte di Saman Abbas, ma che questa volta racconta un epilogo fortunatamente opposto. Grazie al ritrovato coraggio di una ventiduenne pakistana di ribellarsi ai propri genitori e alla tempestiva attivazione del “Codice Rosso” da parte della Procura di Reggio Emilia, si è potuta scrivere una diversa parola fine: non un dramma irreparabile, ma una sentenza di condanna.

I genitori della ragazza condannati a 2 anni e 15 giorni

I genitori della ragazza sono stati infatti condannati in primo grado a due anni e 15 giorni di reclusione per anni di maltrattamenti e tentata induzione al matrimonio forzato. La sentenza, emessa il 3 giugno 2026, conclude una complessa attività di indagine condotta dai Carabinieri di Boretto con il supporto dei loro Colleghi del Norm di Guastalla sotto il costante coordinamento della Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

La figlia ‘colpevole’ di aver intrapreso una relazione non approvata

I protagonisti, un uomo di 54 anni e una donna di 51, entrambi pakistani, sono stati ritenuti responsabili di condotte vessatorie iniziate nel 2017 e protrattesi fino al maggio 2023. Questo il quadro emerso dalle indagini: la figlia “colpevole” di aver intrapreso una relazione sentimentale non approvata, veniva privata del cellulare, isolata all’interno della famiglia e costretta a recarsi più volte in Pakistan contro la sua volontà; minacciata di non farla ritornare se non avesse accettato il fidanzamento con un cugino, residente in Pakistan, con il quale veniva costretta a sposarsi a distanza nel 2018 e obbligata a recarsi in Pakistan, contro la sua volontà, per convivere con il marito.

Un regime di violenza e segregazione

Dopo avere scoperto la relazione la sottoponevano ad un regime di violenze e segregazioni sistematiche. Tra gli episodi più gravi contestati la colpivano con schiaffi in volto, il padre la faceva inginocchiare e la percuoteva con pugni alla schiena facendole sbattere il viso contro il pavimento, la madre la chiudeva a chiave in cantina costringendola a trascorrervi la notte. Nel dicembre 2022, scoperta la gravidanza la giovane veniva colpita con pugni all’addome e in precedenza anche alla schiena, costretta poi ad abortire sotto minaccia di farle praticare l’aborto in Pakistan e di non essere più accolta in casa nell’ipotesi di prosecuzione della gravidanza.

I genitori hanno tentato di imporle matrimoni combinati

Oltre alle violenze fisiche, i genitori avrebbero tentato ripetutamente di imporle matrimoni combinati con uomini scelti da loro, sottraendole il cellulare per isolarla dai contatti esterni. Tra gennaio e febbraio 2023, dopo averle prospettato la possibilità di tornare a casa solo se avesse accettato di sposarsi, la avrebbero indotta a scegliere un ragazzo tra quelli che le venivano proposti e facevano a quest’ultimo una concreta proposta di matrimonio ma non riuscivano nell’intento per il rifiuto del ragazzo. Nel mese di aprile 2023 le comunicavano che avrebbe dovuto sposare un altro ragazzo connazionale organizzando un incontro tra lo stesso e la figlia contro la volontà di quest’ultima.

La vittima è riuscita a ribellarsi e a denunciare i genitori

Nonostante le enormi difficoltà iniziali e la profonda paura di ritorsioni, la vittima è riuscita a fare le prime confidenze ai Carabinieri di Boretto, per poi aprirsi al Magistrato titolare dell’inchiesta e al Procuratore Capo Paci che, nel corso delle indagini, l’hanno escussa. Un coraggio, quello ritrovato dalla ragazza, che ha protetto la sua stessa libertà di azione.

Dopo le sue dichiarazioni è giunto il provvedimento di divieto di avvicinamento, in cui il Giudice aveva sottolineato come le condotte dei genitori fossero espressione di una visione “maschilista e dispotica”, totalmente incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento italiano. Una sentenza di condanna, quella comminata ieri dal Tribunale di Reggio Emilia ai genitori (che oggi risiedono in un’altra provincia), che può consentire ora alla giovane vittima di guardare al futuro libera dalla morsa dei soprusi familiari.