Manifestazione ‘Scegliamo la Vita’. Roma, 13 giugno 2026

Scegliamo la Vita: manifestazione nazionale a Roma il 13 giugno 2026

L’evento prenderà il via alle ore 14:30 da Piazza della Repubblica per concludersi, dopo un corteo, in piazza San Giovanni in Laterano, davanti alla Basilica. Saranno presenti più di 100 tra enti e associazioni provenienti da tutta Italia e migliaia di papà, mamme, anziani e bambini.

La Manifestazione per la Vita è un evento che riunisce ogni anno tutti coloro che amano, difendono e promuovono il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale.

I giornalisti che intendono accreditarsi alla Manifestazione devono inviare comunicazione (specificando nome, cognome e testata di riferimento) a:

stampa@manifestazioneperlavita.it