Islamizzazione, un sistema di indottrinamento nelle scuole di Piacenza

di Rossano Sasso (deputato della Lega) – Quanto scoperto dai giornalisti Sorrentino e Boezi de Il Giornale Ã¨ eclatante! Non il solito episodio, ma un sistema di indottrinamento attuato nelle scuole di Piacenza da una scuola coranica che fa riferimento alla moschea di Piacenza.

Questo breve video (vedi in fondo all’articolo) Ã¨ la dimostrazione del pericolo dell‘islamizzazione della societÃ attraverso la scuola. Una vera e propria campagna di proselitismo nelle scuole superiori ma anche alle elementari, e a dirlo dai microfoni dell’emittente araba Al Jazeera Ã¨ proprio una ragazza di Piacenza che si Ã¨ convertita all’Islam.

Ho appena depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro Valditara e settimana prossima chiederÃ² in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera l’immediata calendarizzazione della risoluzione a mia prima firma contro l’islamizzazione della scuola.

Non Ã¨ ammissibile che certi insegnanti consentano a imam e rappresentanti vari delle moschee di entrare nelle classi dei nostri figli per spiegare l’Islam e soprattutto senza il consenso dei genitori. Questa religione non Ã¨ compatibile con il nostro ordinamento e non ha mai firmato alcuna intesa con lo Stato, come previsto dall’art.8 della nostra Costituzione.

Esistono numerosi Paesi musulmani nel mondo: chi Ã¨ islamico e vuole diffondere la propria ideologia, vuole seguire i precetti del Corano puÃ² trasferirsi serenamente lÃ¬ dove sharia, privazione delle libertÃ e sottomissione della donna sono i prodotti tipici locali.

Liberi di professare il proprio culto religioso nel nostro Paese, ma non di indottrinare I nostri figli nelle nostre scuole.

I fan di Corano e Maometto la devono smettere di utilizzare la scuola come palco per la propria propaganda.