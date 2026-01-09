Condannato per droga, senegalese fermato con 32 dosi in bocca

I carabinieri della compagnia di Genova Centro, al termine di mirate ricerche, hanno arrestato un 45enne di origini senegalesi, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Genova, dovendo espiare la pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo aver rintracciato il 45enne in piazza del Monastero, lo hanno perquisito, trovando 32 dosi di sostanza stupefacente, 12 di eroina e 20 di crack, nascoste in bocca, nonchÃ© 170 euro in contanti ritenuti provento di attivitÃ illecita.

Il 45enne Ã¨ stato trasferito nel carcere di Marassi.

www.genovatoday.it