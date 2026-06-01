Genova, tenta due rapine e danneggia auto parcheggiate: arrestato marocchino

GENOVA – Giornata di tensione alta ieri in via Anzani dove la polizia ha arrestato un uomo che si è reso protagonista di due tentate rapine in due supermercati e di una serie di danneggiamenti alle auto parcheggiate in sosta.

Il 34enne marocchino ha tentato le due rapine in due diversi supermercati della zona, prima avendo una colluttazione con un dipendente del market che lo aveva beccato a rubare una bottiglia di superalcolici, e poi cercando di rubare un’altra bottiglia di superalcolici in un altro supermercato, minacciando nuovamente di morte un secondo dipendente che lo aveva nuovamente colto sul fatto.

Alla vista degli agenti di polizia, il 34enne ha reagito con fare minaccioso brandendo una bottiglia. Immediatamente fermato, l’uomo si è opposto al controllo ed è stato portato all’interno di una volante, dove ha continuato a ribellarsi facendo resistenza agli agenti.

Dopo i controlli è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per reati alla persone. Anche durante la permanenza in Questura ha continuato a ribellarsi con una condotta violenta, gli agenti hanno così proceduto all’arresto lo hanno trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.

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