Pordenone, 15enne morto mentre gioca a calcetto: aritmia maligna

ImolaOggiCRONACA, News 2026

calciatore in arresto cardiaco

PORDENONE, 08 GEN – Il quindicenne morto in un campetto mentre stava giocando una partita a calcio con amici, la vigilia di Natale a Pordenone, Ã¨ deceduto per una verosimile aritmia maligna e non per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra, privo di conoscenza.

E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio, per conto della Procura, dal medico legale Antonello Cirnelli alla presenza dell’esperto cardiologo, Paolo Ius, e dei consulenti nominati dall’indagato, un medico dello sport di 39 anni.

Nelle prossime settimane, Cirnelli e Ius dovranno quindi stabilire, in base agli accertamenti specialistici che verranno disposti, se questa aritmia poteva essere in qualche modo intercettata dagli esami svolti per la concessione dell’idoneitÃ  sportiva – a cui l’adolescente si era sottoposto negli ultimi tre anni per giocare tra le fila della societÃ  calcistica Torre -, e quindi evitata, oppure se si Ã¨ trattato di una tragica fatalitÃ . (ANSA)

Articoli correlati

Malore improvviso

Malore in vacanza, Enrico muore a 25 anni

Mauro Ferrigato

Malore in casa davanti ai figli, morto ex consigliere di 47 anni

ambulanza

Bambina di 12 anni morta per polmonite fulminante

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *