Pordenone, 15enne morto mentre gioca a calcetto: aritmia maligna

PORDENONE, 08 GEN – Il quindicenne morto in un campetto mentre stava giocando una partita a calcio con amici, la vigilia di Natale a Pordenone, Ã¨ deceduto per una verosimile aritmia maligna e non per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra, privo di conoscenza.

E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio, per conto della Procura, dal medico legale Antonello Cirnelli alla presenza dell’esperto cardiologo, Paolo Ius, e dei consulenti nominati dall’indagato, un medico dello sport di 39 anni.

Nelle prossime settimane, Cirnelli e Ius dovranno quindi stabilire, in base agli accertamenti specialistici che verranno disposti, se questa aritmia poteva essere in qualche modo intercettata dagli esami svolti per la concessione dell’idoneitÃ sportiva – a cui l’adolescente si era sottoposto negli ultimi tre anni per giocare tra le fila della societÃ calcistica Torre -, e quindi evitata, oppure se si Ã¨ trattato di una tragica fatalitÃ . (ANSA)