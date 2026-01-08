Genova, rapina quattro negozi in 20 minuti: arrestato tunisino

Quattro furti in altrettanti esercizi commerciali del centro in circa venti minuti. L’impresa Ã¨ riuscita a un 25enne di origini tunisine, finito in manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato.

MartedÃ¬ 6 gennaio 2026 gli agenti del commissariato San Fruttuoso e dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in XX Settembre presso un negozio di abbigliamento dove personale addetto alla vigilanza aveva fermato il giovane. Quest’ultimo, dopo aver indossato un paio di scarpe prelevate dagli scaffali, aveva cercato di allontanarsi senza pagare.

Immediatamente giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il 25enne impegnato ad aggredire il vigilante nel tentativo di fuggire e, nonostante la resistenza opposta anche nei loro confronti, lo hanno bloccato. Durante l’accompagnamento in questura, il giovane ha mantenuto lo stesso comportamento violento, tanto da danneggiare la portiera posteriore dell’auto di servizio, prendendola a calci.

Sul luogo dell’intervento, a terra, gli agenti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento e un profumo, tutta merce risultata rubata pochi minuti prima in altri due esercizi, ubicati anch’essi in via XX Settembre. Anche la tuta che portava indosso Ã¨ risultata asportata in un quarto negozio.

Dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di tutti e quattro gli esercizi commerciali Ã¨ emerso il lasso di tempo in cui sono stati compiuti. Questa mattina il 25enne, a carico del quale sono emersi numerosi pregiudizi di polizia, Ã¨ stato giudicato con rito direttissimo.

www.genovatoday.it