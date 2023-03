Usa: ‘il mondo non si lasci ingannare da Russia e Cina’

“Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina”. Lo ha detto in una conferenza stampa a Washington il segretario di Stato americano, Antony Blinken, commentando la visita di Xi Jinping a Mosca. “Un cessate il fuoco immediato, senza una soluzione duratura, consentirebbe al presidente Putin di riposare e riorganizzare le sue truppe, per poi riprendere la guerra in un momento piu’ vantaggioso per la Russia. Il mondo non deve e non dovrebbe lasciarsi ingannare da alcuna manovra tattica della Russia, sostenuta dalla Cina o da qualsiasi altro Paese, per congelare la guerra alle sue condizioni. Una tale mossa violerebbe la carta delle Nazioni Unite”.

