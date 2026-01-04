Rubio, “il messaggio al mondo è: non giocate con Trump”

“Attenzione, queste sono le dichiarazioni che contano e che rischiano di sfuggire nella concitazione di una crisi. Il segretario di Stato Usa, Rubio, ha chiarito al mondo il messaggio ultimo dell’operazione Venezuela, con queste parole, straordinariamente esplicite:

“Ci sono molti Paesi che vogliono ricorrere a giochi vari con gli Usa, vogliono appropriarsi delle aziende americane nel loro Paese; ci sono persone che vogliono “giocare” con noi, ma abbiamo un presidente che non gioca. Quando dice che affronterà un problema, lo farà. Questo è un presidente d’azione.

Il messaggio al mondo è: non giocate con questo presidente , non la farete franca».

Chiaro, no?”

Lo scrive Marcello Foa su X.