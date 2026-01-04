Rubio, “il messaggio al mondo è: non giocate con Trump”

ImolaOggiESTERI, News 2026

Rubio e Trump

“Attenzione, queste sono le dichiarazioni che contano e che rischiano di sfuggire nella concitazione di una crisi. Il segretario di Stato Usa, Rubio, ha chiarito al mondo il messaggio ultimo dell’operazione Venezuela, con queste parole, straordinariamente esplicite:

“Ci sono molti Paesi che vogliono ricorrere a giochi vari con gli Usa, vogliono appropriarsi delle aziende americane nel loro Paese; ci sono persone che vogliono “giocare” con noi, ma abbiamo un presidente che non gioca. Quando dice che affronterà un problema, lo farà. Questo è un presidente d’azione.
Il messaggio al mondo è: non giocate con questo presidente , non la farete franca».

Chiaro, no?”

Lo scrive Marcello Foa su X.

Articoli correlati

Trump

Trump: ‘Machado è una brava donna, ma difficile che sia leader’

Trump

Trump: dopo il Venezuela parleremo di Cuba

leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado

Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *