Trump, per cattura di Maduro usata arma segreta ‘Discombobulator’

Trump e Maduro

Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata “Il Discombobulator”, Ã¨ stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si Ã¨ vantato che la misteriosa arma “ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)” quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie.

“Il Discombobulator. Non mi Ã¨ permesso parlarne”, ha detto. “Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. Erano pronti ad affrontarci”. (ANSA).

