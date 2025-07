Scalfarotto (Italia viva) in Aula con la kippah: “l’antisemitismo è una piaga”

Ivan Scalfarotto (Italia Viva) scrive su X: “È inaccettabile che, in Italia, ci siano persone costrette a temere per la propria sicurezza solo perché ebree. L’antisemitismo è una piaga mai sopita: cerca ogni pretesto per riemergere, si nutre di ignoranza e indifferenza. Va contrastato con determinazione, in ogni sede.

La comunità ebraica è parte integrante della storia, della cultura e della società italiana. Dopo la vile aggressione antisemita avvenuta nei giorni scorsi a Milano, ho scelto di partecipare oggi ai lavori del Senato indossando una kippah.

Farlo nell’Aula che incarna la sovranità democratica del popolo italiano è per me un gesto di solidarietà e di testimonianza: un segno concreto dell’Italia in cui credo. Perché chi tocca un ebreo, offende la Repubblica.”