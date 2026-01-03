Omicidio Aurora Livoli, il peruviano era giÃ  stato espulso

Aurora Livoli

Ha precedenti per violenza sessuale, Ã¨ senza documenti, ma viveva in Italia da oltre dieci anni, nonostante un provvedimento di espulsione del 2024

Ãˆ questo il ritratto del peruviano 56enne, ora in carcere a Milano per l’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne che si era allontanata da casa in provincia di latina a inizio novembre, ritrovata morta in un cortile residenziale dietro a via Padova, alla periferia nord est di Milano. In queste immagini la ragazza viene ripresa da una telecamera di sicurezza mentre cammina a testa bassa lungo la via.Â  tgcom24.mediaset.it

