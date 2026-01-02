Trump: ‘pronti a intervenire se Teheran ucciderÃ  i manifestanti’

Trump

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a intervenire” se l’Iran ucciderÃ  i manifestanti, dopo che sei persone sono morte durante le proteste contro il costo della vita nel Paese.

“Se l’Iran sparerÃ  e ucciderÃ  i manifestanti pacifici, come Ã¨ sua abitudine, gli Stati Uniti d’America andranno in loro soccorso”, ha detto Trump in un post su Truth.Â “Siamo pronti a intervenire e pronti a partire”. ANSA

Mossad israeliano agli iraniani: ‘scendete in piazza, siamo con voi’

